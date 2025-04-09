На теплоходе за кыстыбыем: самые популярные направления у россиян с детьми в мае 2025 года

Россияне с детьми активно планируют путешествия на майские праздники, одни отправятся в горы, другие — к морю, третьи — посетят с экскурсиями города России. Об этих и других популярных направлениях рассказал aif.ru турэксперт Сергей Ромашкин.
— Больше всего туристы с детьми любят Сочи. Можно покататься на яхте, съездить на Красную Поляну. Сюда едут, как с маленькими детьми, так и с подростками, — в Сочи комфортно с детьми любого возраста, — уверен эксперт.
Специалист также назвал Казань — город и окрестности славятся достопримечательностями: местный Кремль, озеро Кабан, остров-град Свияжск. Казань также привлекает своей кухней: чак-чак, эчпочмак и кыстыбый можно попробовать в местных кафе.
— Популярность у семейных туристов набирают и круизные туры. В последние годы число детей в таких путешествиях выросло до 15%. Очень популярны трехдневные круизы из Москвы в Тверь или Углич, — отметил специалист.
Ранее 360.ru сообщил, что среди зарубежных направлений в последние годы у россиян лидирует Турция. Анталия и Стамбул предлагают множество развлечений, начиная от пляжного отдыха до исторических экскурсий и гастрономических наслаждений. Минимальная стоимость туров начинается от 50 тысяч рублей на человека.
Life.ru отметил, что в этом году россияне будут отдыхать в мае целых 13 дней. Многие откроют дачный сезон, другие отправятся в путешествия и посетят Дагестан, Мальдивы, Вьетнам и Республику Фиджи.