Биотехнолог Золотарева: на гаджетах может быть больше микробов, чем на унитазе

Принято считать, что унитаз и входная дверь — главные рассадники бактерий в квартире. На самом же деле, гаджеты, пульты и клавиатуры, порой, содержат на себе гораздо больше вредных микроорганизмов, чем находится в санузле. Об этом заявила в разговоре с «Газетой.Ru» старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации Мария Золотарева.
— Гаджеты, такие как мобильные телефоны, клавиатуры, мышки и пульты от телевизоров являются прекрасными переносчиками бактерий. На поверхности мобильных телефонов может быть больше микробов, чем на ободке унитаза. Это связано с тем, что мы часто берем гаджеты грязными руками, — предупредила специалист.
В связи с этим эксперт посоветовала протирать гаджеты спиртовыми салфетками. Еще одно место, которое может буквально кишеть бактериями, это, как ни странно… нет, снова не санузел! А — холодильник, где скапливается влага и всегда поддерживается одинаковая температура. Словом — идеальная среда для бактерий и плесени.
— Необходимо регулярно мыть холодильник и следить за сроками хранения продуктов. Это поможет избежать потенциальных проблем со здоровьем, — уверена биотехнолог.
Ранее 360.ru сообщил, что кухня — самое заселенное микроорганизмами место в квартире, именно там находятся влажные губки и тряпки, которые быстро накапливают грязь. Важно как можно чаще менять данные изделия и использовать для мыться дезинфицирующее средства.
Как заметил Life.ru, в воздушных фильтрах кондиционера при недостаточной санобработке задерживаются различные бактерии и инфекционные агенты. Самый распространенный вариант — бактерия легионелла, которая любит жить в воздушном аэрозоле, размещаясь в маленьких капельках воды.