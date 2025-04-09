Биотехнолог Золотарева: на гаджетах может быть больше микробов, чем на унитазе

Принято считать, что унитаз и входная дверь — главные рассадники бактерий в квартире. На самом же деле, гаджеты, пульты и клавиатуры, порой, содержат на себе гораздо больше вредных микроорганизмов, чем находится в санузле. Об этом заявила в разговоре с «Газетой.Ru» старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации Мария Золотарева.