Новая пандемия на пороге: ВОЗ бьет тревогу

В материале говорится, что пандемия коронавируса до сих пор напоминает о себе. Официально от COVID-19 умерли 7 миллионов человек, но ВОЗ считает, что реальная цифра достигает 20 миллионов, отметил Гебрейесус. Вирус сильно ударил по здравоохранению и экономике, лишив мир более 10 триллионов долларов. С января 2020 года по май 2023 года из-за COVID-19 действовал режим ЧС. К марту 2025 года ВОЗ зафиксировала свыше 777,6 миллиона случаев заражения.