Новая пандемия на пороге: ВОЗ бьет тревогу

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус уверен, что новая пандемия неизбежна. Он выступил на открытии 13-й сессии Межправительственного переговорного органа и назвал будущую эпидемию фактом, а не просто возможностью. По его словам, человечество рано или поздно столкнется с новой угрозой, и это может случиться через десятилетия или уже завтра. Подробностями делится интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В материале говорится, что пандемия коронавируса до сих пор напоминает о себе. Официально от COVID-19 умерли 7 миллионов человек, но ВОЗ считает, что реальная цифра достигает 20 миллионов, отметил Гебрейесус. Вирус сильно ударил по здравоохранению и экономике, лишив мир более 10 триллионов долларов. С января 2020 года по май 2023 года из-за COVID-19 действовал режим ЧС. К марту 2025 года ВОЗ зафиксировала свыше 777,6 миллиона случаев заражения.
Авторы напомнили, что история знает немало страшных эпидемий. Афинская чума в 430−426 годах до н.э. убила около 100 тысяч человек. Причину так и не выяснили — это могла быть чума или тиф. Антонинова чума в 165−180 годах унесла 5 миллионов жизней. Ее, возможно, вызвала оспа, которую римляне привезли из Месопотамии. Юстинианова чума в 541−750 годах стала первой крупной пандемией чумы и погубила до 90 миллионов человек. В Константинополе ежедневно умирали тысячи.
Также в 735−737 годах в Японии оспа убила треть населения. «Испанка» в 1918 году забрала до 100 миллионов жизней. «Азиатский грипп» 1957−1958 годов унес миллион человек, а «Гонконгский грипп» 1968−1970 годов — еще миллион.