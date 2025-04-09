Как украсить квартиру к Пасхе: советы дизайнера

Встретить Пасхальное Воскресенье в праздничной обстановке поможет соответствующий интерьер. Создать его можно с помощью акцентных предметов — скатертей, сервизов, букетов, такие советы в беседе с изданием «Газета.Ru» озвучила дизайнер Ксения Кузнецова.
— Текстиль может быть как с тематическими пасхальными принтами, растительными орнаментами, так и нейтральных природных или пудровых оттенков. Рекомендую обратить внимание на изделия из льна, хлопка, — сказала дизайнер.
Также она рекомендовала украсить дом цветами, хорошо если это будут весенние растения — гиацинты, нарциссы, примулы. Кроме того, хорошо впишутся сервизы или фигурки с росписью в русском стиле — гжель или хохлома, уверена собеседница издания.
Ранее RT сообщил, что выбирая кулич на Пасху, следует обратить внимание на изделия, выполненные в традиционном виде, — целые, без отдельной «шапочки». Такой совет озвучил россиянам иеромонах Феодорит (Сеньчуков). Кроме того, по словам священнослужителя, не стоит забывать, что историческое значение в Пасху имеет лишь красное яйцо.
Газета «Известия» подчеркнула, что страстная неделя у православных христиан в этом году начинается 13 апреля. Это шесть дней самого строгого поста в церковном году, которые предшествуют Пасхе, Светлому Воскресению Христову (в этом году будет отмечаться 20 апреля).