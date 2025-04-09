Как украсить квартиру к Пасхе: советы дизайнера

Газета «Известия» подчеркнула, что страстная неделя у православных христиан в этом году начинается 13 апреля. Это шесть дней самого строгого поста в церковном году, которые предшествуют Пасхе, Светлому Воскресению Христову (в этом году будет отмечаться 20 апреля).