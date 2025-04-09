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Названа приятная и эффективная альтернатива спортзалу и пробежкам

Физиотерапевт Старцева: одно занятие танцами способно сжечь до 600 калорий.

Источник: Комсомольская правда

Потеть в зале за однообразными и скучными подходами больше не обязательно. Сжигать калории можно весело и под любимую музыку, ведь, оказывается, именно танцевальный тренировки рекомендуются врачами, об этом заявила «Газете.Ru» врач-физиотерапев Марья Старцева.

— Танцы — это полноценная физическая нагрузка, которая задействует почти все группы мышц. За час активных танцев можно сжечь до 600 ккал. При этом суставы нагружаются мягче, улучшается выносливость, укрепляется сердце и сосуды, — уверена медик.

Доктор добавила, что танцы — это еще и отличная тренировка для мозга, особенно когда речь идет о запоминании хореографии. Ученые подтверждают, что танцоры в среднем демонстрируют лучшую память в пожилом возрасте.

Ранее Life.ru рассказал, какие четыре упражнения помогут сохранить молодость и проработать все тело.

Как отметил RT, тем, кто хочет сбросить к лету несколько лишних килограммов без стресса для организма, нужно начинать худеть за два-четыре месяца. При этом следует создать умеренный дефицит калорий. Кроме того необходимы силовые тренировки и кардио, которые отлично сжигают калории и поддерживают мышцы.