Названа приятная и эффективная альтернатива спортзалу и пробежкам

Как отметил RT, тем, кто хочет сбросить к лету несколько лишних килограммов без стресса для организма, нужно начинать худеть за два-четыре месяца. При этом следует создать умеренный дефицит калорий. Кроме того необходимы силовые тренировки и кардио, которые отлично сжигают калории и поддерживают мышцы.