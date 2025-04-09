Простые, но действенные способы не заболеть весной: советы врача

Весна — время постоянной смены погоды, жара приходит на смены холоду, а ветер — дождю. В такой суматохе сложно угадать с одеждой и случайно не промокнуть, не замерзнуть или не оказаться на сквозняке. Как не заболеть весной и поддержать свой иммунитет, рассказал aif.ru кандидат медицинских наук Дмитрий Карпенко.
— Залогом крепкого иммунитета может послужить сбалансированное, полноценное, разнообразное питание, включающее продукты с необходимыми организму минералами и витаминами. Хороший эффект дает регулярная физическая активность, по возможности на свежем воздухе, — посоветовал доктор.
Он напомнил, что важно достаточно спать, а также обязательно проветривать помещения. Однако, всех этих усилий может оказаться недостаточно, если организм испытывает частые волнения и стрессы.
— Длительное нахождение в стрессовой ситуации может негативно повлиять на иммунную систему, — предупредил медик.
Ранее сайт «Страсти» рассказал, что фрукты и ягоды дают организму весь набор необходимых витаминов для поддержания крепкого иммунитета. Важны и овощи — они, также содержат массу витаминов, однако, чтобы ваш рацион был сбалансирован, нужно потреблять не менее 350−400 грамм овощей ежедневно.
RT указал, что, если стресс затягивается, он начинает разрушать организм и провоцировать различные заболевания, вплоть до онкологических.