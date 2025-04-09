Простые, но действенные способы не заболеть весной: советы врача

Весна — время постоянной смены погоды, жара приходит на смены холоду, а ветер — дождю. В такой суматохе сложно угадать с одеждой и случайно не промокнуть, не замерзнуть или не оказаться на сквозняке. Как не заболеть весной и поддержать свой иммунитет, рассказал aif.ru кандидат медицинских наук Дмитрий Карпенко.