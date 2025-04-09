Диетолог объяснила, чем может обернуться FMD-диета

Тараско уточнила, что суть диеты проста. В первый день калорийность рациона сокращают наполовину. Затем на пять дней оставляют всего 30% от обычной нормы. Растительная еда при этом включает белки, жиры и углеводы, но только из продуктов растительного происхождения. Эксперт добавила, что в эти дни лучше избегать тяжелых физических и умственных нагрузок, чтобы не нагружать организм лишним стрессом.