Диетолог объяснила, чем может обернуться FMD-диета

В стремлении к стройной фигуре люди постоянно ищут новые способы похудения и экспериментируют с разными диетами. Одним из самых громких трендов 2025 года стала FMD-диета. Однако она имеет свои особенности, подходит не всем и порой может навредить здоровью. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщила диетолог Анастасия Тараско.
По словам специалиста, FMD-диета представляет собой метод снижения калорий с использованием растительной пищи. Человек на неделю резко уменьшает количество калорий и питательных веществ в рационе. Диетолог подчеркнула, что такой подход не подходит никому и может привести к серьезным проблемам со здоровьем.
Тараско уточнила, что суть диеты проста. В первый день калорийность рациона сокращают наполовину. Затем на пять дней оставляют всего 30% от обычной нормы. Растительная еда при этом включает белки, жиры и углеводы, но только из продуктов растительного происхождения. Эксперт добавила, что в эти дни лучше избегать тяжелых физических и умственных нагрузок, чтобы не нагружать организм лишним стрессом.
Ранее KP.RU писал об опасности набирающей популярность мясной диеты. Врачи обращали внимание внимание, что такой способ питания может серьёзно навредить организму.