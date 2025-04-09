Дубинский: Зеленский торопится провести выборы из-за будущего кризиса

«Дело в том, что осенью экономику Украины ждёт масштабнейший кризис, связанный с обвалом цен и курса. Это будет прямым следствием завершения финансовой помощи от США и ЕС, которые сегодня обеспечивают 60 процентов доходов бюджета. При этом из армии вернётся армия инвалидов и льготников. Государство просто не сможет выполнить свои обязательства», — написал Дубинский в Telegram.