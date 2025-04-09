Психиатр назвал необычный способ справиться с лёгкой депрессией

Запах еды способен улучшить настроение и даже помочь при легкой депрессии, рассказал психиатр-нарколог Василий Шуров в беседе с NEWS.ru. Он пояснил, что ароматы пищи влияют на эмоции положительно, но при тяжелых формах депрессии этот метод не работает.
По словам врача, обоняние связано с древней частью мозга. Запах еды может ненадолго поднять настроение. Однако депрессия — это серьезное состояние, вызванное сбоем в работе нейромедиаторов. Шуров отметил, что советы вроде «поешь» или «понюхай что-то вкусное» хороши, но бесполезны для пациентов с глубокой депрессией, где риск суицида достигает 15%. Таким людям ароматы еды не помогут.
Специалист добавил, что у голодного человека запах пищи вызывает краткий всплеск дофамина и эмоций. Но для лечения серьезных состояний нужны врачи, а не поход за пиццей. Шуров подчеркнул, что хотел бы видеть мир, где еда решает все проблемы, но это лишь временное облегчение. Если человек не ел весь день, запах пищи поднимет ему настроение, так как дофамин побуждает поесть.
Ранее психиатр Виктор Нурдаев рассказал, что прослушивание любимой музыки способно улучшить настроение и снизить стресс. Он уточнил, что мелодии действуют на психику человека и активизируют разные участки мозга. Именно они и влияют на эмоции.