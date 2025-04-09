Психиатр назвал необычный способ справиться с лёгкой депрессией

Специалист добавил, что у голодного человека запах пищи вызывает краткий всплеск дофамина и эмоций. Но для лечения серьезных состояний нужны врачи, а не поход за пиццей. Шуров подчеркнул, что хотел бы видеть мир, где еда решает все проблемы, но это лишь временное облегчение. Если человек не ел весь день, запах пищи поднимет ему настроение, так как дофамин побуждает поесть.