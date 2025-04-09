Психиатр Тарасов: хронический недосып ведет к потере памяти и иммунитета

Отказ от полноценного ночного сна может стать причиной ухудшения памяти и разрушения иммунитета, отметил в беседе с aif.ru врач-психиатр Сергей Тарасов.
Он объяснил, что постоянное несоответствие сна социальному графику (социальный джетлаг) повышает риски для здоровья.
«Дефицит сна негативно влияет как на физическое, так и на психическое здоровье. Он ослабляет иммунную систему, ухудшает память, концентрацию внимания и настроение. Хронический недосып повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения, гипертонии, расстройства настроения, депрессии, а также снижения когнитивных функций и ухудшения общего самочувствия», — рассказал эксперт.
По его словам, короткий дневной сон (так называемый, «power nap») может лишь временно улучшить концентрацию и работоспособность. Однако полностью компенсировать хронический недостаток ночного сна дневным отдыхом невозможно.
«Ночной сон имеет уникальное значение для регуляции циркадных ритмов и глубоких фаз восстановления организма, поэтому полагаться на дневной сон как на основной способ компенсации недосыпа не рекомендуется», — объяснил психиатр.
Ранее невролог и мануальный терапевт Максим Алексеев рассказал, что дневная сонливость может быть обусловлена авитаминозом или железодефицитной анемией.