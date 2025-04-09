Психиатр Тарасов: хронический недосып ведет к потере памяти и иммунитета

«Дефицит сна негативно влияет как на физическое, так и на психическое здоровье. Он ослабляет иммунную систему, ухудшает память, концентрацию внимания и настроение. Хронический недосып повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения, гипертонии, расстройства настроения, депрессии, а также снижения когнитивных функций и ухудшения общего самочувствия», — рассказал эксперт.