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Психиатр Тарасов: хронический недосып ведет к потере памяти и иммунитета

Дефицит сна увеличивает риски диабета и гипертонии.

Источник: Аргументы и факты

Отказ от полноценного ночного сна может стать причиной ухудшения памяти и разрушения иммунитета, отметил в беседе с aif.ru врач-психиатр Сергей Тарасов.

Он объяснил, что постоянное несоответствие сна социальному графику (социальный джетлаг) повышает риски для здоровья.

«Дефицит сна негативно влияет как на физическое, так и на психическое здоровье. Он ослабляет иммунную систему, ухудшает память, концентрацию внимания и настроение. Хронический недосып повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения, гипертонии, расстройства настроения, депрессии, а также снижения когнитивных функций и ухудшения общего самочувствия», — рассказал эксперт.

По его словам, короткий дневной сон (так называемый, «power nap») может лишь временно улучшить концентрацию и работоспособность. Однако полностью компенсировать хронический недостаток ночного сна дневным отдыхом невозможно.

«Ночной сон имеет уникальное значение для регуляции циркадных ритмов и глубоких фаз восстановления организма, поэтому полагаться на дневной сон как на основной способ компенсации недосыпа не рекомендуется», — объяснил психиатр.

Ранее невролог и мануальный терапевт Максим Алексеев рассказал, что дневная сонливость может быть обусловлена авитаминозом или железодефицитной анемией.