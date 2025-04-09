Россиян хотят обезопасить от фейковых благотворителей: подробности

Госдума России в первом чтении одобрила законопроект, который защитит граждан от мошенников, собирающих деньги под видом благотворительности. Об этом рассказал депутат от Владимирской и Ивановской областей Алексей Говырин в беседе с NEWS.ru. Он отметил, что проверка аккаунтов благотворительных организаций через портал «Госуслуги» поможет не только обезопасить людей, но и укрепить доверие к самой системе добровольной помощи.
Документ вводит правило, по которому некоммерческие организации смогут подтверждать свои страницы через государственный портал. Это даст россиянам простой способ убедиться в их подлинности. Также закон обяжет интернет-площадки сверяться с официальным реестром при проверке таких аккаунтов. Депутат подчеркнул, что доверие играет ключевую роль в благотворительности, а новые меры станут важной поддержкой для этой сферы.
Говырин пояснил, что мошенники часто обманывают людей, создавая фальшивые страницы в интернете. Они копируют дизайн и содержание настоящих благотворительных организаций, из-за чего отличить подделку практически невозможно. Новый закон призван решить эту проблему.
Ранее сообщалось, что аккаунты на «Госуслугах» могут временно блокировать при подозрительных действиях. Такое решение связано с борьбой против мошенничества. Инициатива исходила от президента России Владимира Путина.