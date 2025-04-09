Россиян хотят обезопасить от фейковых благотворителей: подробности

Госдума России в первом чтении одобрила законопроект, который защитит граждан от мошенников, собирающих деньги под видом благотворительности. Об этом рассказал депутат от Владимирской и Ивановской областей Алексей Говырин в беседе с NEWS.ru. Он отметил, что проверка аккаунтов благотворительных организаций через портал «Госуслуги» поможет не только обезопасить людей, но и укрепить доверие к самой системе добровольной помощи.