Задержанная ректор ПсковГУ Ильина задекларировала 15 млн в 2020 году

Напомним, Ильина задержана по подозрению в совершении преступления. Следствие информирует, что она оформила трудоустройство в госуниверситете Пскова несуществующего сотрудника и таким образом присвоила себе около 10 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве, в рамках которой предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.