Задержанная ректор ПсковГУ Ильина задекларировала 15 млн в 2020 году

Ректор Псковского университета Наталья Ильина в 2020 году задекларировала доход более 15 миллионов рублей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы. Также сообщается, что в 2021 году Ильина задекларировала 3,2 миллиона рублей дохода и квартиру площадью 74,7 квадратных метра.
«Официальная зарплата Ильиной с 2021 года по 2023 год, согласно справкам о доходах, выросла более чем в два раза», — цитирует агентство сообщение правоохранительных органов.
Напомним, Ильина задержана по подозрению в совершении преступления. Следствие информирует, что она оформила трудоустройство в госуниверситете Пскова несуществующего сотрудника и таким образом присвоила себе около 10 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве, в рамках которой предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.
Тем временем в России предложили запретить условные наказания за взятки и лишить уже осужденных коррупционеров права на досрочное освобождение (УДО).
Также сообщалось, что президент РФ поручил обратить внимание на попытки хищения средств во время выполнения госзаказов и нацпроектов.