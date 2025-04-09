Минобороны опубликовало архивные документы о взятии Кенигсберга в 1945 году

Проект основан на ранее засекреченных материалах из Центрального архива Минобороны РФ. В него вошли директивы Ставки Верховного Главнокомандования, оперативные донесения, сводки с фронтов, политические рапорты, уникальные исторические фотографии, схемы укреплений противника и планы наступательных операций, а также документы о награждении отличившихся бойцов. Эти архивные данные позволяют по-новому оценить масштаб, сложность и героизм операции по штурму Кёнигсберга.