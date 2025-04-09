Минобороны опубликовало архивные документы о взятии Кенигсберга в 1945 году

Министерство обороны России запустило на своём официальном сайте мультимедийный исторический проект под названием «Штурм Кёнигсберга: неприступные бастионы пали перед мужеством». Он посвящён Восточно-Прусской стратегической наступательной операции — одному из ключевых и наиболее символичных сражений Великой Отечественной войны, ставшему примером выдающегося военного мастерства.
Проект основан на ранее засекреченных материалах из Центрального архива Минобороны РФ. В него вошли директивы Ставки Верховного Главнокомандования, оперативные донесения, сводки с фронтов, политические рапорты, уникальные исторические фотографии, схемы укреплений противника и планы наступательных операций, а также документы о награждении отличившихся бойцов. Эти архивные данные позволяют по-новому оценить масштаб, сложность и героизм операции по штурму Кёнигсберга.
Фортифицированный город-крепость, который нацистская пропаганда называла «неприступным», пал всего за четыре дня благодаря решительным действиям войск 3-го Белорусского фронта.
Использование новой тактики — мощной артиллерийской подготовки, точечных авиаударов и мобильных штурмовых групп — позволило прорвать глубоко эшелонированную оборону, разгромить гарнизон численностью около 100 тысяч человек и избежать затяжного городского боя.
Ранее кандидат исторических наук Александр Байрамов рассказал, что СССР удалось получить от Германии после войны. Репарации взимались с 1945 по 1954 год, и, по словам эксперта, в лучшем случае они покрыли только 5−10% потерь Союза.