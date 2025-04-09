Кинопоказы и встречи с режиссерами пройдут на ВДНХ 11 и 13 апреля

«11 апреля в 17:00 в павильоне “Рабочий и колхозница” состоится мастер-класс Душана Глигорова. Он является режиссером сериалов “Аутсорс”, “Трасса”, “Хрустальный”, “Технарь”, а также участником и двукратным призером фестиваля “Святая Анна” за короткометражные фильмы “Маме” и “После дождя”. В рамках мастер-класса речь пойдет о творческом пути, разных стилях работы режиссера в процессе обучения, о правилах и их нарушении. Душан Глигоров также представит свои ранние работы. В 19:00 в павильоне “Рабочий и колхозница” будет представлен “Фристайл” — первая часть внеконкурсной программы фестиваля “Святая Анна”. Эти фильмы участвовали и в других крупных фестивалях, их продолжительность выражает “свободный стиль” в емком хронометраже до десяти минут», — говорится в сообщении.