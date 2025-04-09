США и РФ разрабатывают детальный план сведения МКС с орбиты

«Мы вместе разрабатываем детальный план прекращения [работы] станции. Есть вероятность, что это будет позже, есть вероятность, что это будет раньше — если со станцией случится что-то плохое. Мы решаем эти вопросы как команда — вместе с российскими коллегами и всеми международными партнерами», — сказал Бауэрсокс.
По его словам, планы по завершению работы станции являются одной из тех тем, которые Вашингтон и Москва обсуждают постоянно. «На данный момент США вкладываются в проект до 2030 года, а Россия до 2028 года — эта позиция с 2024 года остается неизменной», — поделился замглавы NASA.
МКС находится на орбите с 20 ноября 1998 года. Масса станции составляет около 435 тонн, а с пристыкованными кораблями может достигать 470 тонн. Участниками этого проекта являются Россия, Канада, США, Япония и 10 государств — членов Европейского космического агентства (Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швеция, Швейцария).