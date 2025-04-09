Штраф для гадалок-мошенниц в России хотят увеличить до миллиона

«Речь о идет о таких услугах, как гадание, астрологические консультации, проведение ритуалов по снятию порчи, привороту, “очищению” и других. Объем рынка эзотерических услуг в России по разным оценкам составляет миллиарды рублей, и на нем активно орудуют мошенники. В связи с этим я предлагаю ввести в статье УК отдельную статью за такие действия с наказанием от 500 тысяч до одного миллиона рублей», — приводят «Известия» слова Диденко.