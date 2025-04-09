В NASA рассказали о переговорах с Россией по завершению работы МКС

МКС может сойти с орбиты в 2028 или 2030 годах.
НАСА и Роскосмос активно работают над разработкой детального плана по завершению эксплуатации Международной космической станции (МКС), точные сроки которого пока не определены. Об этом сообщил заместитель администратора НАСА по реализации космических программ Кен Бауэрсокс.
«Мы вместе разрабатываем детальный план прекращения [работы] станции. Есть вероятность, что это будет позже, есть вероятность, что это будет раньше — если со станцией случится что-то плохое. Мы решаем эти вопросы как команда — вместе с российскими коллегами и всеми международными партнерами», — сказал Бауэрсокс ТАСС.
Кен Бауэрсокс также отметил, что вопросы окончания работы МКС являются предметом постоянного обсуждения между Вашингтоном и Москвой. Соединенные Штаты планируют поддерживать проект до 2030 года, тогда как Россия заявила о своем участии до 2028 года, и эта позиция остается неизменной с прошлого года.
Российские и американские космонавты активно сотрудничают в рамках миссий на Международной космической станции, как это было в случае с миссией корабля Crew Dragon, который успешно отстыковался от МКС. Он вернул на Землю экипаж из астронавтов обеих стран.