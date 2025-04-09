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Посол Израиля в РФ Гальперин посетит парад 9 мая в Москве

В Израиле заявляли, что страна не станет отказываться от празднования Дня Победы.

Источник: Аргументы и факты

Посол Израиля в Российской Федерации Симона Гальперин будет присутствовать на параде Победы в российской столице.

«Я там буду», — сказала он в беседе с РИА Новости.

Напомним, накануне Гальперин посетила мероприятие Федерации еврейских общин России по случаю освобождения гражданина РФ Александра Труфанова из плена в Газе в Москве.

Ранее исполняющий обязанности посла Израиля в РФ Александр Бен Цви заявил, что израильская сторона никогда не станет отказываться от празднования Дня Победы. Он подчеркнул, что страна будет представлено на параде Победы в российской столице.

Александр Бен Цви добавил, что в Израиле «живут много ветеранов войны».