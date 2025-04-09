Водитель задержанной в Белоруссии машины со взрывчаткой рассказал, куда должен был ее привезти

Водитель задержанного на пропускном пункте «Брест» на польско-белорусской границе микроавтобуса со взрывчаткой заявил, что получатель заказа находится в Пятигорске. Об этом задержанный Евгений Манько рассказал в эфире телеканала «Беларусь-1».
По словам Манько, по роду деятельности он занимается перевозками автомобилей из стран Европы в Россию и Белоруссию. В данном случае он должен был перевезти машину из польского города Тересполь в российский Пятигорск для заказчика по имени Алим.
«Я конкретно с ним не общался, когда принимал автомобиль. В принципе, я всегда так делаю. Мне это не важно, я доставляю автомобиль, скажем так, на внутренний таможенный пост, там меня встречает таможенник, я оставляю автомобиль, получаю документы свои как перевозчик», — рассказал водитель.
Напомним, в Белоруссии задержали мужчину, который пытался провезти 580 килограммов взрывчатки через белорусско-польскую границу.
Далее особо мощное взрывчатое вещество, предположительно производства США, должно было попасть в Россию.
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Тем временем эксперт Грубник сообщил, что ввезенными в Беларусь 580 кг взрывчатки можно подорвать многоквартирный дом.