Водитель задержанной в Белоруссии машины со взрывчаткой рассказал, куда должен был ее привезти

«Я конкретно с ним не общался, когда принимал автомобиль. В принципе, я всегда так делаю. Мне это не важно, я доставляю автомобиль, скажем так, на внутренний таможенный пост, там меня встречает таможенник, я оставляю автомобиль, получаю документы свои как перевозчик», — рассказал водитель.