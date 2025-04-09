Лебедев: по пункту дислокации ВСУ под Харьковом нанесён удар

ВС РФ нанесли удар по объекту Вооружённых сил Украины в Харьковской области, проинформировал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Он уточнил, что удар нанесён по пункту временной дислокации противника.
«Харьков и пригород прилёты. На данный момент уже пять взрывов. Плюс в области, в Чугуев прилетело по ПВД на окраине», — написал он в Telegram.
Ранее Лебедев заявил, что российские военные нанесли удар по элитному подразделению ВСУ в Харьковской области.
По словам подпольщика, удар был нанесён в городе Изюм. ВС РФ ликвидировали десять единиц техники противника, а также около 50 солдат Вооружённых сил Украины.