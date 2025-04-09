Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лебедев: по пункту дислокации ВСУ под Харьковом нанесён удар

В Харьковской области Украины прогремели взрывы.

Источник: Аргументы и факты

ВС РФ нанесли удар по объекту Вооружённых сил Украины в Харьковской области, проинформировал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он уточнил, что удар нанесён по пункту временной дислокации противника.

«Харьков и пригород прилёты. На данный момент уже пять взрывов. Плюс в области, в Чугуев прилетело по ПВД на окраине», — написал он в Telegram.

Ранее Лебедев заявил, что российские военные нанесли удар по элитному подразделению ВСУ в Харьковской области.

По словам подпольщика, удар был нанесён в городе Изюм. ВС РФ ликвидировали десять единиц техники противника, а также около 50 солдат Вооружённых сил Украины.