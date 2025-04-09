В Грузии произошло массовое отключение электричества

В Грузии произошло масштабное отключение электроэнергии, которое затронуло крупнейшие города страны. Жители остаются без света, ситуация вызывает серьёзные опасения. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Перебои с электроснабжением зафиксированы практически по всей территории Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави, Тбилиси и ряда других населённых пунктов. Точные причины аварии пока не установлены, официальные комментарии от властей ожидаются.
Для обеспечения работы жизненно важных объектов инфраструктуры были оперативно задействованы резервные генераторы. Специалисты работают над выяснением обстоятельств и восстановлением подачи электроэнергии.
Ранее стало известно, что более 62 тысяч жителей Красноярского края остались без электричества из-за ураганного ветра, электроснабжение было приостановлено в 126 населенных пунктах.