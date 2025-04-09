Онищенко оценил вероятность возникновения новой пандемии

«Лучше бы он прислушивался к тому, что ему говорят те страны, которые действительно пекутся о здоровье. Да, пандемии были, есть и будут, но самое главное — сейчас сделать все, чтобы минимизировать эти осложнения, которые они, естественно, на себе несут», — заключил он.