Названы три способа уволиться без отработки двух недель

Она объяснила, что закон не обязывает работника в находиться на рабочем месте в течение этих двух недель, человек может уйти в отпуск, на больничный. Дата увольнения при этом не изменится. Срок уведомления об увольнении уменьшатся до трех дней для сотрудников, которые находятся на испытательном сроке. Занимающий руководящую позицию работник должен сообщить о своем уходе минимум за один месяц.