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В Тбилиси пропало электричество из-за крупной аварии

В столице Грузии и ряде крупных городов пропал свет.

Источник: Комсомольская правда

В Тбилиси отключили электричество, причиной стала крупная авария. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электрораспределительную компанию «Телмико».

Telegram-канал WETbilisi, который аккумулирует информацию об отключениях воды, света и газа, информирует, что проблема устраняется.

«Компания “Energo-pro” уже занимается устранением проблемы. Точные сроки восстановления пока неизвестны, хотя частично подключение уже началось», — сказано в сообщении.

При этом пользователи социальные сетей сообщают, что проблемы с электричеством возникли не только в грузинской столице, но и ряде крупных городов — Батуми, Кутаиси, Гори и других.

Тем временем во Владивостоке прокуратура начала проверку из-за аварийного отключения света.

Также сообщалось, что во вторник, 8 апреля, район Митридат в Керчи остался без электричества из-за аварийного отключения.

Перед этим Алупка и Симеиз остались без электричества.