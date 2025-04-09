В Тбилиси пропало электричество из-за крупной аварии

В Тбилиси отключили электричество, причиной стала крупная авария. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электрораспределительную компанию «Телмико».
Telegram-канал WETbilisi, который аккумулирует информацию об отключениях воды, света и газа, информирует, что проблема устраняется.
«Компания “Energo-pro” уже занимается устранением проблемы. Точные сроки восстановления пока неизвестны, хотя частично подключение уже началось», — сказано в сообщении.
При этом пользователи социальные сетей сообщают, что проблемы с электричеством возникли не только в грузинской столице, но и ряде крупных городов — Батуми, Кутаиси, Гори и других.
Тем временем во Владивостоке прокуратура начала проверку из-за аварийного отключения света.
Также сообщалось, что во вторник, 8 апреля, район Митридат в Керчи остался без электричества из-за аварийного отключения.
Перед этим Алупка и Симеиз остались без электричества.