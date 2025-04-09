Певица из Приморья Анкудинова обвинила шоу Малахова в подставе: «Меня использовали для хайпа»

«Радушная команда, улыбки до ушей и много лестных слов друг другу. Я пришла в тот день с очень хорошим настроением, не обращала внимания на какие-то недочеты и очень мягко высказывала свои пожелания», — призналась Диана в своем блоге.
Во время беседы с Малаховым речь зашла о непростом детстве певицы: ее воспитывала приемная мать, а биологическую лишили родительских прав из-за жестокого обращения. Анкудинова всегда избегала этой темы, но создатели программы решили иначе — они разыскали ее тетю Светлану, которая публично попросила у Дианы прощения.
Артистка была ошеломлена. Камеры крупным планом запечатлели ее растерянность, однако она смогла сдержать эмоции. Позже в соцсетях Анкудинова возмутилась: по ее словам, журналисты ради хайпа взяли интервью у «неблагополучной дамы из окружения женщины, которая ее родила», и допустили откровенную ложь.
«Эта персона выдавала подробности о моем детстве, которые были сплошным враньем. Наверное, редакторам стало скучно слушать хорошие песни и искренне улыбаться гостям. Захотелось немного “желтизны”, и для этого выбрали меня», — заявила Диана.
Певица также обвинила съемочную группу в обмане: ей обещали согласовать финальный монтаж, но выпустили сюжет без правок.
«Вы спросите, почему я не ушла? Честно скажу, была в шоке, растерялась…», — объяснила она.
По мнению Анкудиновой, создатели передачи сознательно пошли на конфликт, чтобы «сделать рейтинг через боль».
Напомним, ранее жительница Комсомольска-на-Амуре шокировала Юлию Барановскую своей историей во время съемок программы «Мужское/женское».