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В Грозном и Владикавказе ввели ограничения на работу аэропортов

В аэропорту Ульяновска также установили ограничения на приём и выпуск самолётов.

Источник: Аргументы и факты

В воздушных гаванях Владикавказа и Грозного установлены временные ограничения на приём и выпуск самолётов, информирует Росавиация.

«Временные ограничения на приём или выпуск ВС в 01:53 мск введены в также аэропортах: Владикавказ (Беслан; код ИКАО: URMO); Грозный (Северный; URMG)», — говорится в сообщении федерального агентства воздушного транспорта, которое обнародовано в Telegram.

Пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко уточнил, что меры введены для обеспечения безопасности полётов гражданских бортов.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Ульяновска ввели ограничения на приём и выпуск воздушных судов.