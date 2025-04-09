В Грозном и Владикавказе ввели ограничения на работу аэропортов

В воздушных гаванях Владикавказа и Грозного установлены временные ограничения на приём и выпуск самолётов, информирует Росавиация.
«Временные ограничения на приём или выпуск ВС в 01:53 мск введены в также аэропортах: Владикавказ (Беслан; код ИКАО: URMO); Грозный (Северный; URMG)», — говорится в сообщении федерального агентства воздушного транспорта, которое обнародовано в Telegram.
Пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко уточнил, что меры введены для обеспечения безопасности полётов гражданских бортов.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Ульяновска ввели ограничения на приём и выпуск воздушных судов.