В Грозном и Владикавказе ввели ограничения на работу аэропортов

«Временные ограничения на приём или выпуск ВС в 01:53 мск введены в также аэропортах: Владикавказ (Беслан; код ИКАО: URMO); Грозный (Северный; URMG)», — говорится в сообщении федерального агентства воздушного транспорта, которое обнародовано в Telegram.