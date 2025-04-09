Прощай, легенда: Россия и США начали подготовку к сведению МКС с орбиты

«Мы вместе разрабатываем детальный план прекращения [работы] станции. Есть вероятность, что это будет позже, есть вероятность, что это будет раньше — если со станцией случится что-то плохое», — заявил он в беседе с ТАСС.
Бывший астронавт напомнил, что США планируют продолжать финансирование миссии до 2030 года, в то время как Россия объявляла о намерении участвовать в проекте минимум до 2028 года.
Напомним, что Международная космическая станция функционирует с ноября 1998 года. В марте 2025-го она совершила 150-тысячный виток вокруг Земли. Впрочем, ресурс МКС уже подходит к концу, заявил ранее американский миллиардер Илон Маск.