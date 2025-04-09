В Красноярском крае стартовала программа льготных путешествий

В этом году около 4 тысяч жителей Красноярского края смогут приобрести туристические поездки по региону за треть их стоимости. Всего подготовлено 9 разных туров стоимостью от 3 тысяч рублей до 7 тысяч рублей. В цену включен проезд, размещение, питание и мастер-классы.
Участниками стартовавшей программы льготных туров могут стать школьники и студенты, пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды, ветераны ВОВ, боевых действий, военной службы и труда, а также бойцы СВО и члены их семей.
Они посетят «Красноярские Столбы», природный парк «Ергаки», Музейный центр «Площадь Мира», национальный центр имени Астафьева в Овсянке, Баджейские пещеры, Саяно-Шушенскую ГЭС. Также туристы увидят основные достопримечательности Енисейска и Лесосибирска, на теплоходе «Александр Матросов» поедут в круиз до Сухобузимского района.
«Программа льготных туров по Красноярскому краю действует уже несколько лет. С одной стороны, это хорошая поддержка туристической отрасли края, а с другой — больше возможностей для путешествий. Туристы увидят разные уголки нашего региона, ознакомятся с его историей, культурой и традициями», — рассказала руководитель регионального агентства по туризму Елена Недбайло.
Чтобы отправиться в путешествие, нужно обращаться напрямую к местным туроператорам. Описание программ и контакты можно найти на сайте агентства.
Отметим, поехать в тур могут и жители, не относящиеся к социальным категориям. В этом случае оплачивается полная стоимость.