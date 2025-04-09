В Красноярском крае стартовала программа льготных путешествий

«Программа льготных туров по Красноярскому краю действует уже несколько лет. С одной стороны, это хорошая поддержка туристической отрасли края, а с другой — больше возможностей для путешествий. Туристы увидят разные уголки нашего региона, ознакомятся с его историей, культурой и традициями», — рассказала руководитель регионального агентства по туризму Елена Недбайло.