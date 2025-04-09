Лекарство предназначено для больных сахарным диабетом.
Государственные закупки аналогов препарата оземпик в 2024 году достигли 2,3 миллиарда рублей, что соответствует реальным потребностям российских пациентов с сахарным диабетом. Об этом сообщает аналитическая система «Тендерплан».
«Госзакупки препаратов содержащих семаглутид, известного под брендом оземпик, в 2024 году выросли на 28%. Россия закупила аналоги оземпика на 2,3 миллиарда рублей», — пишут «Ведомости», ссылаясь на данные Тендерплан.
Отмечается, что семаглутид был создан датской компанией Novo Nordisk в 2012 году для лечения сахарного диабета. Позднее была обнаружена его эффективность при борьбе с избыточным весом. Рост популярности семаглутида частично связывают с публичными заявлениями знаменитостей о похудении с его помощью.
После прекращения поставок оригинального оземпика в Россию осенью 2022 года российские производители «Герофарм» и «Промомед» получили принудительную лицензию на производство семаглутида под брендами «Семавик» и «Квинсента».
Аналоги оземпика пользуются спросом в России, так как они дешевле и удобны в применении. Однако эти препараты, как и оригинал, имеют существенные побочные эффекты. Принимающие их люди жалуются на тошноту, рвоту, диарею и усталость, пишет «Национальная служба новостей».