Россия закупила аналоги оземпика на 2,3 миллиарда рублей

Аналоги оземпика пользуются спросом в России, так как они дешевле и удобны в применении. Однако эти препараты, как и оригинал, имеют существенные побочные эффекты. Принимающие их люди жалуются на тошноту, рвоту, диарею и усталость, пишет «Национальная служба новостей».