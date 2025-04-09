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Слюсарь: силы ПВО в Ростовской области отражают атаку беспилотников ВСУ

Врио губернатора отметил, что, по предварительным сведениям, ранения людей удалось избежать.
Источник: Аргументы и факты

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Ростовскую область, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.

«С вечера уничтожены БПЛА в Новошахтинске, Донецке, Зернограде, Таганроге, Каменском, Неклиновском, Чертковском, Тарасовском и Миллеровском районах», — написал он в своём Telegram-канале.

Врио губернатора уточнил, что в Зернограде в результате падения фрагментов сбитого дрона повреждена кровля в доме и гараже. В Донецке Ростовской области из-за осколков БПЛА пострадала крыша дома.

Слюсарь отметил, что, по предварительным сведениям, ранения людей удалось избежать. Он подчеркнул, что нападение ВСУ продолжается, и призвал граждан не подходить к окнам. Для противодействия атаке задействованы система ПВО и средства подавления.

Напомним, 8 апреля глава Пензенской области Олег Мельниченко проинформировал, что в Сердобском районе российские военные уничтожили два беспилотника ВСУ. Губернатор призвал население не фотографировать и не снимать на видео места происшествий, а также не распространять ролики и снимки в соцсетях.