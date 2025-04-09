В Красноярске поймали закладчика с крупной партией героина

Жителя Красноярска подозревают в покушении на сбыт более 300 граммов кокаина. В краевом МВД сообщили, что 37-летнего горожанина задержали в Октябрьском районе.
При досмотре у мужчины нашли две закладки с запрещенным веществом, которые он приготовил для размещения в тайнике.
— В целях конспирации подозреваемый арендовал квартиру, где хранил наркотические средства. В ходе обследования помещения полицейские обнаружили еще три пакета с кокаином, электронные весы и упаковочный материал, — добавили в ведомстве.
Сотрудники выяснили, что «кладмен» работал в одном из теневых интернет-магазинов. По статье «Приготовление к незаконному сбыту наркотических средств в особо крупном размере» ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Сейчас мужчина находится под стражей. Ведется следствие.