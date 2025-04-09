СФР озвучил условия назначения пенсии в 2025 году

Об этом рассказали представители Социального фонда России, передает ИА DEITA.RU.
Первое требование — наличие не менее 15 лет трудового стажа. Второе — накопление 30 пенсионных коэффициентов. Третье — достижение пенсионного возраста, который в 2025 году составляет 64 года для мужчин и 59 лет для женщин.
Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента в 2025 году составит 145,69 рубля, а фиксированная выплата к страховой пенсии по старости — 8907,70 рубля, пишет РИА Новости.
Важно отметить, что в 2025 году россияне не смогут выйти на пенсию по старости на общих основаниях из-за особенностей переходного периода пенсионной реформы. Эта возможность появится только в 2026 году.
Кроме того, в Госдуме напомнили, что с 1 января 2026 года в России вступит в силу новый порядок индексации страховых пенсий: в феврале выплаты будут пересчитаны с учетом инфляции за предыдущий год, а в апреле пройдет еще одна индексация с учетом роста фонда оплаты труда.