СФР озвучил условия назначения пенсии в 2025 году

Кроме того, в Госдуме напомнили, что с 1 января 2026 года в России вступит в силу новый порядок индексации страховых пенсий: в феврале выплаты будут пересчитаны с учетом инфляции за предыдущий год, а в апреле пройдет еще одна индексация с учетом роста фонда оплаты труда.