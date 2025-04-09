НАСА: США и РФ разрабатывают детальный план сведения МКС с орбиты

«Есть вероятность, что это будет позже, есть вероятность, что это будет раньше — если со станцией случится что-то плохое. Мы решаем эти вопросы как команда — вместе с российскими коллегами и всеми международными партнерами», — сказал Бауэрсокс в интервью ТАСС, уточнив, что США вкладываются в проект до 2030 года, а РФ — до 2028.