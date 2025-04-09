НАСА: США и РФ разрабатывают детальный план сведения МКС с орбиты

«Есть вероятность, что это будет позже, есть вероятность, что это будет раньше — если со станцией случится что-то плохое. Мы решаем эти вопросы как команда — вместе с российскими коллегами и всеми международными партнерами», — сказал Бауэрсокс в интервью ТАСС, уточнив, что США вкладываются в проект до 2030 года, а РФ — до 2028.
Ранее космонавт Лазуткин оценил идею применения МКС как марсианского корабля.
Напомним, Музей космонавтики при поддержке Госкорпорации «Роскосмос» 18 марта открыл уникальную выставку прямо на борту Международной космической станции (МКС). Экспозиция посвящена 60-летию первого выхода человека в открытый космос — Алексея Леонова.
Тем временем во вторник, 8 апреля, произошла стыковка пилотируемого корабля «Союз МС-27» с Международной космической станцией (МКС). На борту корабля находятся три члена экипажа: два российских космонавта Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также один астронавт NASA Джонатан Ким.