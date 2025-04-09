Корреспондент «РГ» приняла участие в розыске пропавшего человека

— Иногда удивляешься, почему близкие люди так странно себя ведут. Был случай, когда мама заявила в полицию о пропаже сына и его похищении. Парень, которому 22 года, уехал работать в Питер. Положительный, не привлекался никогда, каждый день общался с мамой по видеосвязи. И вдруг сообщает, что его держат в плену и требуют выкуп 120 тысяч рублей. Продиктовал номер, куда перевести деньги, и отключился. Женщина в панике, она готова продать квартиру, чтобы выкупить дитятко. Я сразу поняла, что это неправда. Звоню по указанному номеру, представляюсь, говорю, что объявляем парня в федеральный розыск. Люди, которые никогда не сталкивались с полицией, этой фразы очень боятся. Парень сознался, что выдумал историю с похищением, чтобы мама раскошелилась. Просто попросить денег он постеснялся, — вздыхает оперуполномоченный.