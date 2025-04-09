Корреспондент «РГ» приняла участие в розыске пропавшего человека

Оперуполномоченный отделения по розыску пропавших без вести лиц уголовного розыска УМВД России по городу Хабаровску старший лейтенант полиции Юлия Халиман изучает новый материал. Заявление поступило от дочери — она ищет отца. Последний раз мужчину видели в районе железнодорожной станции Хабаровск-2, где он разгружал вагоны. Из показаний дочери становится ясно, что жил ее отец в одном из неофициальных реабилитационных центров. Туда собирают не самых благонадежных граждан: судимых, пьющих и зависимых от запрещенных веществ. Этих людей пытаются перевоспитать, не позволяя им излишеств, и вывозят группами на работу в разные места. Из такой бригады и исчез наш герой — 48-летний Николай.
Сотрудники отдела полиции за положенные десять суток найти его не смогли, поэтому материал передан в профильное отделение по розыску пропавших без вести.
— По закону вести поиски пропавшего мы будем в течение десяти лет, потом дело прекращается. Нет срока давности в случаях, когда имеется подозрение на убийство. У меня, например, есть дело, открытое еще в 1998 году. Мужчина занимался обменом валюты — типичный бизнесмен 1990-х. Предположительно его похитили. В день пропажи он отпустил своего водителя, сказал жене, что отъедет ненадолго. Больше его никто не видел. Единственные показания дал водитель, которому показалось, что в машине помимо хозяина сидел кто-то еще. Но он не разглядел человека, — рассказывает старший лейтенант полиции.
Скорее всего, пропавшего давно нет в живых. Но нет тела. Поэтому есть дело. Кстати, часть сгинувших в 1990-х находили в лесополосе в пригороде Хабаровска — Воронеже. В некоторых останках и спустя 30 лет оставалась ДНК, которая помогала установить личность погибшего. Правда, такие случаи из-за неблагоприятного дальневосточного климата — огромная редкость.
Надеемся, что с нашим «клиентом» трагедии не произошло. Тем более в больницах и моргах похожих по описанию мужчин не было. Отправляемся на станцию искать его следы, а по пути оперуполномоченный рассказывает о своей работе.
В начале года Юлия Халиман раскрыла убийство. Заявление о пропаже дяди написала племянница, которая характеризовала родственника крайне негативно: пьет, ведет асоциальный образ жизни, бродит по помойкам. В общем, тот еще тип. Зачем такого искать? Этот вопрос не давал оперуполномоченному покоя. В учреждении, где пропавший работал дворником, старший лейтенант получила совсем другое описание мужчины. Выяснилось, что он — аутист, не приспособленный к самостоятельному проживанию. После смерти родителей остался один. А лет семь назад эта самая племянница отселила к нему своего ныне уже бывшего мужа — выпивоху и драчуна.
— Получается, мы искали человека по другой методике, потому что родственница дала неверные показания. Всегда выясняем, предшествовал ли пропаже конфликт — это очень важно. Человек разозлился и ушел сгоряча или же не собирался никуда и вдруг не явился домой — большая разница. А в данном случае дворник ушел на работу 1 января и пропал. Все коллеги отзывались о нем положительно, но сообщили, что мужчина жаловался — племянница и ее бывший муж его поколачивали. Дело явно нечистое, поэтому везу мужа племянницы на полиграф. Полиграфолог — отличный психолог. За семь часов она разговорила подозреваемого, и он признался, что убил дворника. Обследовали квартиру, и в гофрированной трубе ванной нашли следы крови, — вспоминает оперуполномоченный.
Как оказалось, племянница в пьяной ссоре ударила дворника по голове кастрюлей и решила, что убила его. Для верности нанесла три удара ножом. Ее бывший муж расчленил тело несчастного и вынес на помойку в мусорных мешках. За два дня удалось раскрыть это дело. Правда, останки дворника найти не удалось…
— Его племянница все время повторяла: «Нет тела — нет дела». Думала, что ей с рук сойдет. Но мы собрали доказательства ее вины, и обвиняемой придется ответить по закону, — говорит Юлия Халиман, посвящая меня в тонкости розыскной работы.
Наши поиски 48-летнего Николая увенчались успехом — оказалось, мужчина переехал из одного реабилитационного центра в другой. Мужчина и не знал, что его потеряла дочь, которой он давно не звонил. Родственники пообщались и успокоились. С нерадивого папаши взяли письменное объяснение, чтобы прекратить дело. Доставлять к родственникам пропавших без вести сотрудники полиции не имеют права — человек волен жить где хочет.
— Иногда удивляешься, почему близкие люди так странно себя ведут. Был случай, когда мама заявила в полицию о пропаже сына и его похищении. Парень, которому 22 года, уехал работать в Питер. Положительный, не привлекался никогда, каждый день общался с мамой по видеосвязи. И вдруг сообщает, что его держат в плену и требуют выкуп 120 тысяч рублей. Продиктовал номер, куда перевести деньги, и отключился. Женщина в панике, она готова продать квартиру, чтобы выкупить дитятко. Я сразу поняла, что это неправда. Звоню по указанному номеру, представляюсь, говорю, что объявляем парня в федеральный розыск. Люди, которые никогда не сталкивались с полицией, этой фразы очень боятся. Парень сознался, что выдумал историю с похищением, чтобы мама раскошелилась. Просто попросить денег он постеснялся, — вздыхает оперуполномоченный.
За прошлый год в отделение по розыску без вести пропавших поступило 300 материалов. 180 человек нашли в течение двух суток, 120 розыскных дел открыли.
Остались не найденными четверо. Из всех пропавших лишь один обнаружен мертвым.
— Это парень, которого искали несколько дней. Нашли замерзшим в лесополосе. Если бы родители сразу сказали, что была предсмертная записка, может быть, удалось бы его спасти. Но они умолчали, и мы искали его как живого. А надо было поднимать людей, прочесывать территорию, смотреть записи с камер и так далее. Потенциальных суицидников, оставивших записки, обычно успеваем найти до того, как они попытаются уйти из жизни, — объясняет Юлия Халиман.
По ее словам, такое произошло с хабаровчанином Сергеем К. Он исчез при очень странных обстоятельствах — за пару минут до прихода жены домой. Женщина позвонила, сказала, что поднимается в квартиру, но нашла там только плачущего ребенка. Папа ушел. Супруга обнаружила прощальную записку. Три дня полиция бегала буквально по пятам за фигурантом, отслеживая его перемещения. Наконец удалось задержать беглеца в автобусе. У мужчины при себе был сильнодействующий препарат, купленный в аптеке. Он признался, что пристрастился к азартным играм и накопил огромные долги. Из-за этого пытался покончить с собой, но один раз лекарство не подействовало, а затем от фатального шага его удержал бездомный, который всю ночь объяснял, что жизнь прекрасна.
Важно.
Что делать, если пропал родственник:
— собрать информацию, как был одет человек, где его видели последний раз;
— опросить всех знакомых;
— немедленно заявить в полицию, первые двое суток с момента пропажи — самые важные;
— разместить информацию о ЧП в соцсетях, оповестив как можно больше людей;
— рассказать в полиции всю правду о возможных причинах ухода родственника.