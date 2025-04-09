Белый дом подтвердил увеличение пошлин на импорт из КНР до 104 процентов

Вашингтон увеличил таможенные пошлины на импорт из Китайской Народной Республики ещё на 50 процентов — до 104 процентов, заявила пресс-секретарь президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Кэролайн Левитт.
По её словам, повышение связано с ответными мерами китайской стороны. В рамках которых с 10 апреля будут увеличены пошлины на все американские товары.
«Со стороны Китая было ошибкой принимать ответные меры», — отметила она.
Левитт прокомментировала информацию о том, что США повысили импортные пошлины на продукцию из КНР до уровня 104 процента. В частности, о введении таких тарифов с апреля проинформировал телеканал Fox News.
Ранее сообщалось, что Китай пообещал «бороться до конца», если президент Соединённых Штатов Дональд Трамп решит установить дополнительные пошлины.