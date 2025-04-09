Дождь и до 23 градусов тепла обещают в мегаполисах Казахстана в среду

Сегодня в Алматы будет пасмурно, но осадки не ожидаются. Температура днем поднимется до 20 градусов, а ночью опустится до 9 градусов. Скорость ветра составит 2,5 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 18 градусов, ночью температура снизится до 7 градусов. Скорость ветра — 4,0 м/с.
В Шымкенте сегодня тоже будет пасмурно, без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 23 градусов, ночью опустятся до 13 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,6 м/с.