Аварийная подпорная стена во Владивостоке может обрушиться вместе с территорией детского сада

Администрация Владивостока ремонтирует несколько подпорных стен ежегодно, но аварийных конструкций в городе больше, чем позволяет реконструировать имеющийся объём финансирования. В этом году запланирован ремонт объектов по адресам: Карбышева, 54, Черняховского, 13, Спиридонова, 34, Луговая, 56−64, Котельникова, 2 и Адмирала Кузнецова, 66а и 52. Новую стену возведут между домами № 14 и № 16 по улице Шкипера Гека. Кроме того, экстренно отремонтировали подпорную стену на улице Тунгусской в районе участка с односторонним движением и небольшую стену на придомовой территории Кирова, 13 (которая всё-таки рухнула).