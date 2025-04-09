Аварийная подпорная стена во Владивостоке может обрушиться вместе с территорией детского сада

В здании многоквартирного дома находится муниципальный детский сад, и со стороны аварийной подпорной стены расположена детская площадка, где гуляют его воспитанники. Соответственно, при обрушении стены есть риск не только причинения имущественного ущерба (под стеной местные жители паркуют личные автомобили), но и причинения тяжкого вреда здоровью малолетним.
Кроме того, со стороны подпорной стены обустроены уличные помещения для хранения, которые, скорее всего, относятся к общедомовому имуществу одного из соседних домов. Многие кладовки выглядят заброшенными, но некоторые ещё используются, так что при обрушении может пострадать и имущество, которое в этих сарайчиках складируется.
Местный житель, заявивший в социальных сетях о необходимости реконструкции подпорной стены в переулке Шевченко, отмечает, что ситуация ухудшается с каждым дождём (из стены уже выпадают элементы каменной кладки). Очередной интенсивный дождь ожидается во Владивостоке в это воскресенье, 13 апреля: по предварительному прогнозу Примгидрометцентра, обильные осадки, вызванные смещением активного циклона над территорией края, на побережье будут сопровождаться ветром с порывами 30 м/с и более.
Администрация Владивостока ремонтирует несколько подпорных стен ежегодно, но аварийных конструкций в городе больше, чем позволяет реконструировать имеющийся объём финансирования. В этом году запланирован ремонт объектов по адресам: Карбышева, 54, Черняховского, 13, Спиридонова, 34, Луговая, 56−64, Котельникова, 2 и Адмирала Кузнецова, 66а и 52. Новую стену возведут между домами № 14 и № 16 по улице Шкипера Гека. Кроме того, экстренно отремонтировали подпорную стену на улице Тунгусской в районе участка с односторонним движением и небольшую стену на придомовой территории Кирова, 13 (которая всё-таки рухнула).
Ранее владивостокцы обращали внимание ещё на одну аварийную стену возле ТЦ «Бачурин». Она находится в зоне интенсивного пешеходного движения — граждане пользуются дорогой вдоль стены, чтобы добраться до магазинов и автобусной остановки.