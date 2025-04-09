В Хабаровске проезд в центре и на Матвеевском будет затруднён из-за ремонта

Как сообщила мэрия, 9 апреля ямочный ремонт стартует на перекрёстке Дикопольцева и Карла Маркса. Кроме того, проезжую часть будут ремонтировать на Матвеевском шоссе — от аэропорта и в сторону центральной части города.