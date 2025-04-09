В Хабаровске проезд в центре и на Матвеевском будет затруднён из-за ремонта

Об этом предупредили в Telegram-канале городской администрации.
Как сообщила мэрия, 9 апреля ямочный ремонт стартует на перекрёстке Дикопольцева и Карла Маркса. Кроме того, проезжую часть будут ремонтировать на Матвеевском шоссе — от аэропорта и в сторону центральной части города.
Полного перекрытия дорог не планируется, но проехать на указанных участках будет сложнее. Мэрия советует автолюбителям заранее перестроить маршрут и выбрать другие пути объезда.
Напомним, ранее глава краевой столицы Сергей Кравчук анонсировал ранний старт ремонтных работ на городских улицах. Приоритет будут отдавать тем участкам, на которые ранее поступали жалобы хабаровчан. В ближайшие дни ямы также начнут заделывать на улицах Ленина, Муравьёва-Амурского и Серышева.