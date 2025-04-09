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В Хабаровске проезд в центре и на Матвеевском будет затруднён из-за ремонта

В Хабаровске проезд по главной улице и Матвеевскому шоссе будет временно затруднён из-за дорожных работ.

Источник: Мэрия Хабаровска

Об этом предупредили в Telegram-канале городской администрации.

Как сообщила мэрия, 9 апреля ямочный ремонт стартует на перекрёстке Дикопольцева и Карла Маркса. Кроме того, проезжую часть будут ремонтировать на Матвеевском шоссе — от аэропорта и в сторону центральной части города.

Полного перекрытия дорог не планируется, но проехать на указанных участках будет сложнее. Мэрия советует автолюбителям заранее перестроить маршрут и выбрать другие пути объезда.

Напомним, ранее глава краевой столицы Сергей Кравчук анонсировал ранний старт ремонтных работ на городских улицах. Приоритет будут отдавать тем участкам, на которые ранее поступали жалобы хабаровчан. В ближайшие дни ямы также начнут заделывать на улицах Ленина, Муравьёва-Амурского и Серышева.