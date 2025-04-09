Россиянам рассказали о второй пенсии

«Программу долгосрочных сбережений (ПДС) могут расширить. Она позволит накопить “вторую пенсию” с детского возраста. Предполагается, что финансовый счет для ребенка можно будет открыть сразу после рождения, а по достижению 18 лет молодой человек получит возможность перевести накопленные средства на собственный “взрослый” счет и самостоятельно продолжить сберегательную практику», — рассказал Беляков агентству «Прайм».