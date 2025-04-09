Был местным талисманом: Кот Гарфилд жил у могилы погибшего хозяина, но стал жертвой человеческого зла

Гарфилд сам убежал на кладбище после смерти хозяина. Семья нашла его там и решила оставить, так как его приютил один из работников. Родственники позаботились о прививках и чипировании кота, назвав его Принц Гарфилд, хотя новый опекун звал его просто Принцем.