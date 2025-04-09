Был местным талисманом: Кот Гарфилд жил у могилы погибшего хозяина, но стал жертвой человеческого зла

В небольшом португальском городке Повуа-ди-Варзин произошел очень печальный и трогательный случай, связанный с котом по кличке Гарфилд. После смерти своего 86-летнего хозяина Бернардино Перейры в январе 2024 года, преданный питомец поселился на местном кладбище рядом с могилой владельца, став своеобразным талисманом этого места.
Гарфилд сам убежал на кладбище после смерти хозяина. Семья нашла его там и решила оставить, так как его приютил один из работников. Родственники позаботились о прививках и чипировании кота, назвав его Принц Гарфилд, хотя новый опекун звал его просто Принцем.
Но спустя год неизвестные отравили Гарфилда, пишет MAGG. Животное экстренно доставили в больницу: к счастью, его удалось спасти. Внучка хозяина, Сусана Вилар, забрала кота домой, чтобы защитить от дальнейших нападений. Она рассказала изданию, что семья переживала за пожилого кота.
«Мы очень волновались и опасались, так как принц Гарфилд уже довольно старый и имел некоторые проблемы со здоровьем, но все прошло хорошо», — указала она.
Прежде коту Симбе из Московского зоопарка, занимающемуся «внешними коммуникациями», вручили именную куртку для защиты от холодной и дождливой погоды. Теперь у пушистого любимца есть одежда с логотипом Московского зоопарка, напоминающая спецодежду сотрудников. Обязанности Симбы остаются прежними: поддержание порядка, патрулирование и обаяние посетителей.