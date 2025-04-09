NASA и Роскосмос разрабатывают план по завершению работы МКС

Вопросы о сроках завершения работы станции находятся в постоянной повестке двустороннего диалога между США и Россией. Американская сторона намерена участвовать в проекте до 2030 года, тогда как Россия подтвердила свою готовность продолжать участие до 2028 года, придерживаясь ранее заявленной позиции.