NASA и Роскосмос разрабатывают план по завершению работы МКС

NASA и Роскосмос продолжают совместную работу над подготовкой подробного плана завершения эксплуатации Международной космической станции (МКС), хотя точные сроки окончания её миссии пока не определены. Об этом сообщил Кен Бауэрсокс, заместитель администратора NASA, курирующий реализацию космических программ.
По его словам, процесс планирования ведётся в тесном взаимодействии со всеми международными партнёрами, включая Россию. Бауэрсокс подчеркнул, что рассматриваются разные сценарии, в том числе досрочное завершение эксплуатации в случае возможных технических неполадок.
Вопросы о сроках завершения работы станции находятся в постоянной повестке двустороннего диалога между США и Россией. Американская сторона намерена участвовать в проекте до 2030 года, тогда как Россия подтвердила свою готовность продолжать участие до 2028 года, придерживаясь ранее заявленной позиции.
Ранее американский астронавт Джонатан Ким признался, что собирается послушать в корабле «Союз МС-27» свою любимую песню на русском языке перед полетом на МКС. Речь идет о хите группы «Комбинация» — American boy.