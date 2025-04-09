На рынке Владивостока у предпринимателя изъяли более 100 кг рыбы

На рынке в районе улицы Спортивной во Владивостоке проверили предпринимателя, торговавшего рыбной продукцией. В мероприятии участвовали сотрудники прокуратуры Ленинского района, полиции и Приморского управления Россельхознадзора, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры.
Поводом для рейда стали публикации в СМИ о продаже на рынке гигантского желтопёрого тунца и экзотической рыбы корифены (махи-махи). В ходе проверки выяснилось: на корифену документы есть, а вот на тунца и «трепанг на меду» — нет.
В итоге правоохранители изъяли из продажи почти 117 килограммов тунца и более четырёх килограммов трепанга. В отношении продавца составлены материалы для привлечения к административной ответственности. Причина — отсутствие документов, подтверждающих безопасность и происхождение продукции.