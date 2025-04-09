Россиян призвали копить на вторую пенсию с детства: вот что нужно делать

Россияне могут заработать «вторую пенсию», если начнут копить на нее с детства. О стратегии рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.
Речь идет о создании так называемого «детского» счета для ребенка с рождения до совершеннолетия. После того, как совершеннолетний россиянин получает круглую сумму, накопившуюся на его «детском» счете, он может снова вступить в программу долгосрочных сбережений.
По словам Белякова, даже для студентов не составит труда откладывать ежедневно по 100 рублей, при этом к 32 годам накопления могут составить порядка 2,3 миллиона рублей.
«К этому времени он уже получит образование, пройдёт школу молодых специалистов, определится с жизненными планами. И у него на счету снова будет внушительная сумма, которую можно потратить на текущие нужды или продолжить копить, формируя себе пенсионный капитал», — сказал Беляков агентству «Прайм».
Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал о пяти способах, которые помогут увеличить размер будущей пенсии. По его словам, важно понимать свои права и использовать все возможности, предусмотренные законодательством.
Тем временем в Соцфонде напомнили, что на назначение страховой пенсии в 2025 году могут претендовать россияне, которые заработали не менее 15 лет страхового стажа. Кроме того, необходимо иметь не менее 30 пенсионных коэффициентов и достичь установленного для выхода на пенсию возраста (64 года у мужчин и 59 лет у женщин).