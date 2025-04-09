Трамп: США установят таможенные пошлины на фармацевтическую продукцию

Вашингтон планирует ввести таможенные тарифы на фармацевтическую продукцию, поставляемую из-за рубежа, заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
«Мы собираемся сделать то, что должны сделать. Мы введём тарифы на фармацевтическую продукцию. Наше преимущество перед всеми в том, что мы — большой рынок. Поэтому в ближайшее время мы объявим о введении крупных тарифов на фармацевтическую продукцию», — сказал он.
Заявление прозвучало в ходе выступления Трампа в Вашингтоне.
Ранее Трамп заявил, что благодаря тарифам в казну Соединённых Штатов каждый день поступают два миллиарда долларов.
В Белом доме отметили, что Вашингтон продолжит устанавливать повышенные пошлины на импорт и вести переговоры со своими торговыми партнёрами.