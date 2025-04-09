Врач раскрыла способ, как можно обезвредить ген переедания

Некоторые люди переедают не просто из-за вредных привычек — виноват в этом может быть ген. Но даже такая особенность не приговор. Врач-генетик медико-генетического центра Genotek Анастасия Чеботарева рассказала KP.RU, как можно справиться с геном переедания.
— Мы смотрим на ген, связанный с восприятием гормона лептина. Но у части людей встречается мутация в нем, отвечающем за работу рецептора «гормона насыщения». После мы предупреждаем обладателя такого варианта гена, что нужно сознательно контролировать количество пищи, не дожидаясь полного насыщения, — объяснила медик.
Все дело в том, что у людей с этой мутацией мозг хуже распознает сигнал о том, что организм уже сыт. В результате человек ест больше, чем нужно. Если с детства или уже во взрослом возрасте приучить себя к разумным порциям, есть без отвлечений и по расписанию, — «ген обжорства» просто не включится.
По словам Чеботаревой, на то, как «ведет себя» ген, сильно влияют внешние условия — так называемая эпигенетика. Если ребенок с таким «геном переедания» растет в семье, где мама-балерина и все привыкли следить за питанием, то и у него выработается такая же привычка.