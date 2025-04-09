Врач раскрыла способ, как можно обезвредить ген переедания

Все дело в том, что у людей с этой мутацией мозг хуже распознает сигнал о том, что организм уже сыт. В результате человек ест больше, чем нужно. Если с детства или уже во взрослом возрасте приучить себя к разумным порциям, есть без отвлечений и по расписанию, — «ген обжорства» просто не включится.