Как получить надбавку к пенсии без регистрации на «Госуслугах»

«Ни один законодательный акт не предусматривает обязанности для граждан регистрироваться на едином портале государственных и муниципальных услуг», — передает содержание определения РИА Новости. Пенсионерка из Москвы, подавшая заявление на бумаге о региональной социальной доплате, столкнулась с отказом, поскольку по правилам заявления нужно подавать только в электронной форме.