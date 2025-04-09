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Как получить надбавку к пенсии без регистрации на «Госуслугах»

Пенсионеры не обязаны регистрироваться на Госуслугах для получения надбавок к пенсии. Об это сказано в определении судебной коллегии Верховного суда (ВС) РФ по гражданским делам.

Регистрация на «Госуслугах» не является обязательной, заявили в Верховном суде.

Пенсионеры не обязаны регистрироваться на «Госуслугах» для получения надбавок к пенсии. Об это сказано в определении судебной коллегии Верховного суда (ВС) РФ по гражданским делам.

«Ни один законодательный акт не предусматривает обязанности для граждан регистрироваться на едином портале государственных и муниципальных услуг», — передает содержание определения РИА Новости. Пенсионерка из Москвы, подавшая заявление на бумаге о региональной социальной доплате, столкнулась с отказом, поскольку по правилам заявления нужно подавать только в электронной форме.

Суд поддержал пенсионерку, отметив, что формальный подход органов власти игнорирует жизненные обстоятельства граждан. Верховный суд подчеркнул, что нет законодательных обязательств для регистрации на «Госуслугах», и призвал к более дифференцированному подходу в вопросах социальной поддержки. Дело отправлено на пересмотр в суд первой инстанции.