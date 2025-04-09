В Челябинск привезут затонувший древнегреческий корабль

Выставку в Челябинске планируют открыть уже в конце апреля. Как пишет ТАСС, в числе уникальных экспонатов, которые будут показаны на Южном Урале, находятся фрагменты древнегреческого морского судна, которое ушло под воду в Таманском заливе в 63 году до нашей эры. Также из «Фанагории» в Челябинск привезут предметы из резиденции царя Понта Митридата VI Евпатора. Увидят челябинцы и фрагмент мраморной стелы с клинописью на древнеперсидском языке. Ее уникальность в том, что это, по сути, единственная надпись на древнеперсидском языке, которую нашли за пределами владений Персов.