Рисовавшая картины о «жестокости ВС РФ» художница погибла в рядах ВСУ

Маргарита родилась в 1994 году в Кривом Роге. Позже девушка закончила карьеру художницы и вступила в «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) — ранее националистическая 3-ая штурмовая бригада. В этих рядах она и погибла.