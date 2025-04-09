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Рисовавшая картины о «жестокости ВС РФ» художница погибла в рядах ВСУ

Украинская художница Маргарита Половинко, которая служила в националистической 3-й штурмовой бригаде, погибла в зоне СВО. До своего участия в боевых действиях девушка рисовала картины о жестокости ВС РФ . Об этом рассказал telegram-канал Военное дело .

Девушка, бросив рисовать, ушла на фронт.

Украинская художница Маргарита Половинко, которая служила в националистической 3-й штурмовой бригаде, погибла в зоне СВО. До своего участия в боевых действиях девушка рисовала картины о «жестокости ВС РФ». Об этом рассказал telegram-канал «Военное дело».

«Занималась изобразительным искусством, рисовала картины о “жестокости российских военных”. Некоторые рисунки оформляла кровью, чтобы дать людям возможность смыть ее», — говорится в сообщении.

Маргарита родилась в 1994 году в Кривом Роге. Позже девушка закончила карьеру художницы и вступила в «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) — ранее националистическая 3-ая штурмовая бригада. В этих рядах она и погибла.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО погиб чемпион Украины по альпинизму Тарас Цушко. Он также являлся членом альпклуб «Одесса», напоминает RT.