Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске врачи удалили объемную опухоль мозга младенцу с эпилепсией

Как минимум 50 приступов эпилепсии перенесла за год жизни маленькая сибирячка. Нейрохирургам Иркутской государственной областной детской клинической больницы удалось помочь девочке.

Источник: Соцсети

Как минимум 50 приступов эпилепсии перенесла за год жизни маленькая сибирячка. Нейрохирургам Иркутской государственной областной детской клинической больницы удалось помочь девочке.

Приступы эпилепсии беспокоили ребенка с рождения. Их причиной была объемная (три на четыре сантиметра) опухоль мозга в области правого виска. Поскольку болезнь грозила жизни пациентки и могла неблагоприятно отразиться на ее развитии, требовалось хирургическое вмешательство.

Во время операции специалисты использовали микроскоп, особое УЗИ и нейронавигацию. Современные технологии и профессионализм врачей позволили минимизировать длительность наркоза и необходимых манипуляций.

«Передовые методики визуализации и наведения помогают точно определять и достигать целевых областей в головном мозге», — пояснил главврач клиники, главный детский хирург Сибирского федерального округа Юрий Козлов.

Операция прошла успешно. Девочка находится под наблюдением специалистов. Приступы эпилепсии ребенка больше не беспокоят.