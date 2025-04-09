В Иркутске врачи удалили объемную опухоль мозга младенцу с эпилепсией

Приступы эпилепсии беспокоили ребенка с рождения. Их причиной была объемная (три на четыре сантиметра) опухоль мозга в области правого виска. Поскольку болезнь грозила жизни пациентки и могла неблагоприятно отразиться на ее развитии, требовалось хирургическое вмешательство.