Массовое отключение света в Грузии: появилось видео

Очевидцы выкладывают в социальные сети видео грузинских городов, охваченных блэкаутом. Так, в одном из сюжетов, снятом в столице Грузии Тбилиси, видно, что большинство многоэтажных домов полностью погружены во тьму, лишь несколько освещенных зданий видны на заднем плане.
Ранее сообщалось, что в нескольких районах Тбилиси отключили электричество, причиной стала крупная авария. Также сообщалось, что блэкаут наступил и в нескольких крупных городах Грузии, в частности, Гори, Кутаиси, Батуми. При этом энергетики пообещали восстановить электроснабжение к утру 9 апреля.
Тем временем во Владивостоке прокуратура начала проверку из-за аварийного отключения света.
Также сообщалось, что во вторник, 8 апреля, район Митридат в Керчи остался без электричества из-за аварийного отключения.