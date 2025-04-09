Массовое отключение света в Грузии: появилось видео

Очевидцы выкладывают в социальные сети видео грузинских городов, охваченных блэкаутом. Так, в одном из сюжетов, снятом в столице Грузии Тбилиси, видно, что большинство многоэтажных домов полностью погружены во тьму, лишь несколько освещенных зданий видны на заднем плане.